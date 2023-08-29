В ЛНР по поручению Путина доставили первую партию художественной литературы

В Луганск доставили первую партию художественной литературы в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Уже скоро 100 тысяч недавно отпечатанных книг распределят между школьными библиотеками ЛНР. Всего на покупку литературы для новых регионов было выделено из резервного фонда РФ миллиард рублей. Министр образования и науки республики Иван Кусов рассказал, что всего в ЛНР поставят свыше 740 тысяч книг.

В ЛНР прибыла первая партия художественной литературы по поручению Путина. Видео © LIFE

"Каждая школьная библиотека получит одинаковый комплект книг, по пять экземпляров и около 300 наименований книг. Особенно это важно для тех районов, где пока нет Интернета. Там любовь к чтению у ребят особенно просыпается, они очень хотят эти книги получить", — заявил он.

Книги достанутся и публичным библиотекам в ЛНР. Так, фонд пополнится такими произведениями, как "Тимур и его команда" Аркадия Гайдара, "Рассказы о войне" Валентина Катаева, "На дне" Максима Горького, "Собачье сердце" Михаила Булгакова, "Басни" Ивана Крылова, а также творчеством Александра Пушкина, Фёдора Достоевского и Михаила Лермонтова.

Кроме того, как рассказал директор луганского учебно-воспитательного комплекса "Интеллект" Виктор Шутов, сейчас ученики получают учебники, предоставленные региону ещё в прошлом году. А ещё у школьников появится доступ к электронной библиотеке "Литрес".