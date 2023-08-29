Украинские военные пожаловались, что вместо Bradley получили M113 времён Вьетнамской войны

Украинские военные из 32-й бригады ВСУ жалуются на то, что им вместо американских БМП Bradley, управлять которыми их обучали в Германии, предоставили M113, которые начали выпускать во время Вьетнамской войны. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley... но вместо этого они были оснащены M113 времён войны во Вьетнаме", — отмечает издание.

Также утверждается, что пожаловавшиеся украинские солдаты в настоящее время участвуют в боевых действиях на Купянском направлении.