Украинские военные пожаловались, что вместо Bradley получили M113 времён Вьетнамской войны
Guardian: Бойцам ВСУ вместо БМП Bradley выдали M113 времён Вьетнамской войны
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Украинские военные из 32-й бригады ВСУ жалуются на то, что им вместо американских БМП Bradley, управлять которыми их обучали в Германии, предоставили M113, которые начали выпускать во время Вьетнамской войны. Об этом сообщает газета The Guardian.
"Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley... но вместо этого они были оснащены M113 времён войны во Вьетнаме", — отмечает издание.
Также утверждается, что пожаловавшиеся украинские солдаты в настоящее время участвуют в боевых действиях на Купянском направлении.
Ранее сообщалось, что американский журнал Forbes запутался, сколько танков Leopard 2 западные страны отправили Киеву. В начале и в конце статьи журналист издания пишет, что сейчас у Киева якобы в наличии есть 71 боевая машина. При этом по ходу текста он отмечает, что партнёры Киева обязались поставить 105 танков, из них ещё не прибыли якобы только 14.