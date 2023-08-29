На Украине пояснили, когда там выборов президента точно не стоит ждать
Подоляк: Выборов президента на Украине в этом году точно не будет
В этом году на Украине выборы лидера страны точно не состоятся, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в ходе телемарафона.
"Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать. В этом году [выборов] точно не будет", — заявил Подоляк.
Напомним, ранее сам Зеленский заявил, что на Украине могут быть проведены выборы до окончания военного времени. Однако на это нужно по меньшей мере пять миллиардов — и платить придётся Западу. Нужно отметить, что по конституции страны проводить их во время действия военного положения нельзя.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky