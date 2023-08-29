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29 августа, 10:47

На Украине пояснили, когда там выборов президента точно не стоит ждать

Подоляк: Выборов президента на Украине в этом году точно не будет

В этом году на Украине выборы лидера страны точно не состоятся, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в ходе телемарафона.

"Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать. В этом году [выборов] точно не будет", — заявил Подоляк.

Украина может провести выборы в 2024 году для "спасения" рейтинга Зеленского, пишут СМИ

Украина может провести выборы в 2024 году для "спасения" рейтинга Зеленского, пишут СМИ

Напомним, ранее сам Зеленский заявил, что на Украине могут быть проведены выборы до окончания военного времени. Однако на это нужно по меньшей мере пять миллиардов — и платить придётся Западу. Нужно отметить, что по конституции страны проводить их во время действия военного положения нельзя.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Андрей Григорьев
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