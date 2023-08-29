На Украине пояснили, когда там выборов президента точно не стоит ждать

В этом году на Украине выборы лидера страны точно не состоятся, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в ходе телемарафона.

"Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать. В этом году [выборов] точно не будет", — заявил Подоляк.