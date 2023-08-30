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В каких странах будут вербовать пилотов для F-16 на Украине

Почему страны Восточной Европы не боятся предоставлять свои военные аэродромы для переданных Украине американских истребителей F-16

Опубликовано 29 августа 2023, 22:40
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Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен сидят в истребителе F-16 на авиабазе Скридструп в Войенсе, Дания. 20 августа 2023 года. Обложка © ТАСС / EPA / MADS CLAUS RASMUSSEN

Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен сидят в истребителе F-16 на авиабазе Скридструп в Войенсе, Дания. 20 августа 2023 года. Обложка © ТАСС / EPA / MADS CLAUS RASMUSSEN

В странах НАТО ведётся вербовка опытных пилотов в отставке, которые за $50 тысяч будут готовы поднимать американские истребители F-16 с территории стран Восточной Европы, чтобы наносить удары по российской территории.

Ряд источников сообщает, что МО Украины при поддержке Пентагона ищет лётчиков предпенсионного возраста в Греции, которые способны управлять F-16. Им предлагается подписать контракт с ЧВК и отбыть на 45-суточные курсы в США, Данию и Нидерланды. Предполагается, что они составят костяк двух эскадрилий, которые будут базироваться в Румынии, в приграничной зоне с Молдавией. Помимо оплаты контракта дополнительно будут премироваться поражения РЛС, ПВО, ПРО, складов, укрепрайонов, инфраструктуры ЧФ и Крымского моста. Первые две эскадрильи могут быть подготовлены уже к декабрю.

Анализ местной прессы и соцсетей Восточной Европы говорит, что работа по поиску пилотов для переданных Украине F-16 ведётся во всех странах блока НАТО — начиная с Греции и заканчивая Польшей и Румынией. Найти тех, кто за деньги согласится воевать на стороне Киева, сейчас проще, потому что инфляция и рецессия европейской экономики делают своё дело. Людям нужны деньги, — говорит военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт считает, что будет использована следующая тактика: авиация будет взлетать с территории стран НАТО, неподконтрольной нашим ВКС, и оттуда атаковать нас дальнобойными ракетами. На Западе надеются, что пилоты окажутся в безопасности, не приближаясь к нашим границам, и всегда успеют остаться в зоне государств блока невредимыми. Под эту сурдинку и идёт рекрутинг будущих пилотов ВВС Украины.

Он напоминает, что модернизированные Су-24 для запуска ракет Storm Shodow и Scalp тоже считались недосягаемыми. Однако "парк этих самолётов практически обнулён. Их осталось не более пяти единиц", напоминает эксперт.

Украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 и его вооружение во время военных учений "Чистое небо – 2018" на авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 и его вооружение во время военных учений "Чистое небо – 2018" на авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Напомним, президент Владимир Путин ранее заявлял, что, если западные истребители "будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьёзная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооружённый конфликт". То есть если такая ситуация произойдёт, то решим, как поступать с аэродромами базирования на территории других государств.

Про уязвимость украинских аэродромов и несоответствие запросам НАТО Лайф писал ранее. Единственный вариант — использование аэродромов стран НАТО. То есть соседи Незалежной — Румыния, Польша.

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Основная цель ударов

Одна из главных целей Запада — контроль над Чёрным морем. Поэтому переданные истребители будут в первую очередь наносить удары по объектам в Крыму и Черноморскому флоту РФ.

Украина сможет собрать эскадрильи, если наберётся необходимое количество отставников, которые эксплуатировали американские истребители 10–15 лет. Но многие из опытных военных хорошо понимают, что военные действия будут вестись не против туземцев, а против ядерной державы. На Западе планируют подготовить только две эскадрильи, потому что их вполне достаточно для нанесения дальних ударов, — отмечает Алексей Леонков. Он вспоминает, что перед летним контрнаступлением ВСУ аналогично набирали танкистов из Польши.

О том, что Румыния будет готовить украинских пилотов к управлению истребителями F-16, заявил премьер Марчел Чолаку в интервью Financial Times. Также министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Киев может начать применять эти самолёты весной 2024 года. Дания и Нидерланды поставят более 60 истребителей F-16 ВСУ. Но получат они их только через шесть-семь месяцев (после окончания обучения пилотов).

F-16 ВВС Нидерландов. Фото © Getty Images / Corbis / Horacio Villalobos

F-16 ВВС Нидерландов. Фото © Getty Images / Corbis / Horacio Villalobos

Инфраструктура для самолётов на Украине должна быть подготовлена, что может занять как минимум шесть месяцев, а может, немного больше, — сказал Резников.

Западные СМИ писали, что обучение украинских пилотов тормозится из-за незнания английского языка. Нехватка компетентных переводчиков стала главной проблемой для западных инструкторов при подготовке солдат Вооружённых сил Украины.

При этом западные военные эксперты давно уже сделали вывод, что F-16 Незалежную не спасут. Попытки ВВС Украины использовать те или иные самолёты из раза в раз заканчиваются плохо, так как "у России есть технические средства их обнаружения и уничтожения задолго до того, как те подлетят поближе", заметили в институте Хадсона. Не спасает даже полёт на сверхмалой высоте. "C-400 в сочетании с воздушными радарами А-50У или Ил-20, истребители ВКС РФ с ракетами Р-37М успешно сбивают украинские самолёты на расстоянии до 150 километров, даже если те летят на высоте 15–20 метров над землёй".

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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