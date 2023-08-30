В каких странах будут вербовать пилотов для F-16 на Украине Почему страны Восточной Европы не боятся предоставлять свои военные аэродромы для переданных Украине американских истребителей F-16 12869 12869 Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен сидят в истребителе F-16 на авиабазе Скридструп в Войенсе, Дания. 20 августа 2023 года. Обложка © ТАСС / EPA / MADS CLAUS RASMUSSEN

В странах НАТО ведётся вербовка опытных пилотов в отставке, которые за $50 тысяч будут готовы поднимать американские истребители F-16 с территории стран Восточной Европы, чтобы наносить удары по российской территории.

Ряд источников сообщает, что МО Украины при поддержке Пентагона ищет лётчиков предпенсионного возраста в Греции, которые способны управлять F-16. Им предлагается подписать контракт с ЧВК и отбыть на 45-суточные курсы в США, Данию и Нидерланды. Предполагается, что они составят костяк двух эскадрилий, которые будут базироваться в Румынии, в приграничной зоне с Молдавией. Помимо оплаты контракта дополнительно будут премироваться поражения РЛС, ПВО, ПРО, складов, укрепрайонов, инфраструктуры ЧФ и Крымского моста. Первые две эскадрильи могут быть подготовлены уже к декабрю.

— Анализ местной прессы и соцсетей Восточной Европы говорит, что работа по поиску пилотов для переданных Украине F-16 ведётся во всех странах блока НАТО — начиная с Греции и заканчивая Польшей и Румынией. Найти тех, кто за деньги согласится воевать на стороне Киева, сейчас проще, потому что инфляция и рецессия европейской экономики делают своё дело. Людям нужны деньги, — говорит военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт считает, что будет использована следующая тактика: авиация будет взлетать с территории стран НАТО, неподконтрольной нашим ВКС, и оттуда атаковать нас дальнобойными ракетами. На Западе надеются, что пилоты окажутся в безопасности, не приближаясь к нашим границам, и всегда успеют остаться в зоне государств блока невредимыми. Под эту сурдинку и идёт рекрутинг будущих пилотов ВВС Украины.

Он напоминает, что модернизированные Су-24 для запуска ракет Storm Shodow и Scalp тоже считались недосягаемыми. Однако "парк этих самолётов практически обнулён. Их осталось не более пяти единиц", напоминает эксперт.

Украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 и его вооружение во время военных учений "Чистое небо – 2018" на авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Напомним, президент Владимир Путин ранее заявлял, что, если западные истребители "будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьёзная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооружённый конфликт". То есть если такая ситуация произойдёт, то решим, как поступать с аэродромами базирования на территории других государств.

Про уязвимость украинских аэродромов и несоответствие запросам НАТО Лайф писал ранее. Единственный вариант — использование аэродромов стран НАТО. То есть соседи Незалежной — Румыния, Польша.

Основная цель ударов

Одна из главных целей Запада — контроль над Чёрным морем. Поэтому переданные истребители будут в первую очередь наносить удары по объектам в Крыму и Черноморскому флоту РФ.

— Украина сможет собрать эскадрильи, если наберётся необходимое количество отставников, которые эксплуатировали американские истребители 10–15 лет. Но многие из опытных военных хорошо понимают, что военные действия будут вестись не против туземцев, а против ядерной державы. На Западе планируют подготовить только две эскадрильи, потому что их вполне достаточно для нанесения дальних ударов, — отмечает Алексей Леонков. Он вспоминает, что перед летним контрнаступлением ВСУ аналогично набирали танкистов из Польши.

О том, что Румыния будет готовить украинских пилотов к управлению истребителями F-16, заявил премьер Марчел Чолаку в интервью Financial Times. Также министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Киев может начать применять эти самолёты весной 2024 года. Дания и Нидерланды поставят более 60 истребителей F-16 ВСУ. Но получат они их только через шесть-семь месяцев (после окончания обучения пилотов).

F-16 ВВС Нидерландов. Фото © Getty Images / Corbis / Horacio Villalobos

— Инфраструктура для самолётов на Украине должна быть подготовлена, что может занять как минимум шесть месяцев, а может, немного больше, — сказал Резников.

Западные СМИ писали, что обучение украинских пилотов тормозится из-за незнания английского языка. Нехватка компетентных переводчиков стала главной проблемой для западных инструкторов при подготовке солдат Вооружённых сил Украины.

При этом западные военные эксперты давно уже сделали вывод, что F-16 Незалежную не спасут. Попытки ВВС Украины использовать те или иные самолёты из раза в раз заканчиваются плохо, так как "у России есть технические средства их обнаружения и уничтожения задолго до того, как те подлетят поближе", заметили в институте Хадсона. Не спасает даже полёт на сверхмалой высоте. "C-400 в сочетании с воздушными радарами А-50У или Ил-20, истребители ВКС РФ с ракетами Р-37М успешно сбивают украинские самолёты на расстоянии до 150 километров, даже если те летят на высоте 15–20 метров над землёй".

Авторы Елена Стафеева