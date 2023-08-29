В Минпросвещения опровергли данные об исключении Пушкина из ЕГЭ по литературе

В Минпросвещения РФ опровергли появившуюся информацию об исключении произведений российских классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов и других, из ЕГЭ по литературе 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Распространённая ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности", — сказано в сообщении министерства.

Там добавили, что ни одно произведение древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков не исключено из образовательной программы. В соответствии с отечественной традицией преподавания литературы произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ЕГЭ, подчеркнули в Минпросвещения.