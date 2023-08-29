Предустановка RuStore в РФ будет обязательной даже при запрете от правообладателей ОС

Предустановка на продаваемых в РФ гаджетах российского магазина приложений RuStore станет обязательной, даже если правообладатель операционной системы или аффилированных структур запретил или ограничил такие действия. Об этом говорится в дополнительных правилах, которые утвердило Правительство России.

"Постановление об этом подписано... Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров", — подчёркивается в документе.

Правила также предписывают изготовителям мобильных устройств недискриминационное отображение на экране RuStore по сравнению с аналогичными программами других разработчиков. А ещё необходимо обеспечить благоприятное использование магазина и автоматическое обновление. Предусматривается и сохранение RuStore в гаджете после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании. Также версия предустановленного магазина должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и при использовании.