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29 августа, 12:52

Предустановка RuStore в РФ будет обязательной даже при запрете от правообладателей ОС

Кабмин утвердил новые правила предустановки RuStore на продаваемые в РФ гаджеты

Предустановка на продаваемых в РФ гаджетах российского магазина приложений RuStore станет обязательной, даже если правообладатель операционной системы или аффилированных структур запретил или ограничил такие действия. Об этом говорится в дополнительных правилах, которые утвердило Правительство России.

"Постановление об этом подписано... Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров", — подчёркивается в документе.

Правила также предписывают изготовителям мобильных устройств недискриминационное отображение на экране RuStore по сравнению с аналогичными программами других разработчиков. А ещё необходимо обеспечить благоприятное использование магазина и автоматическое обновление. Предусматривается и сохранение RuStore в гаджете после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании. Также версия предустановленного магазина должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и при использовании.

RuStore представил обновлённый каталог приложений

RuStore представил обновлённый каталог приложений

Ранее в RuStore появилась возможность загружать сервисы и приложения для Smart TV на базе Android. В будущем появятся сервисы и для работы, в том числе для проведения видеоконференций.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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