Пожарных предложили наделить правом таранить мешающие машины
Депутат Колунов: Пожарные должны иметь право таранить мешающие машины
Пожарные должны иметь право таранить припаркованные машины, которые мешают их проезду к горящим зданиям. Это сэкономит время для спасения людей. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Сергей Колунов.
"Чуть ли не ежедневно мы слышим похожие новости из разных уголков России, когда пожарная машина не смогла подъехать к источнику возгорания из-за скопления припаркованных автомобилей. Когда речь идёт о человеческих жизнях, о сохранении имущества, каждая секунда на счету. Мы, законодатели, обязаны дать пожарным право устранять препятствия на пути подъезда к горящим объектам", — приводит его слова телеканал "360".
Сейчас возможность таранить машины уже есть у пожарных, но при "крайней необходимости". На деле огнеборцы этим не пользуются, так как опасаются юридических последствий. Парламентарий призвал законодательно упростить процедуру и разрешить пожарным устранять препятствия по своему усмотрению при наличии единственного проезда. Он предложил оборудовать технику специальными силовыми бамперами, которые позволят защитить саму пожарную машину от повреждений.
Ранее Лайф писал, что в Красногорске загорелась крыша пятиэтажного дома. Возгорание началось в квартире на верхнем этаже. Жильцов эвакуировали. При тушении пожара пострадал сотрудник МЧС.
ТАСС / Юрий Смитюк