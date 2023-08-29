Пожарных предложили наделить правом таранить мешающие машины

Пожарные должны иметь право таранить припаркованные машины, которые мешают их проезду к горящим зданиям. Это сэкономит время для спасения людей. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Сергей Колунов.

"Чуть ли не ежедневно мы слышим похожие новости из разных уголков России, когда пожарная машина не смогла подъехать к источнику возгорания из-за скопления припаркованных автомобилей. Когда речь идёт о человеческих жизнях, о сохранении имущества, каждая секунда на счету. Мы, законодатели, обязаны дать пожарным право устранять препятствия на пути подъезда к горящим объектам", — приводит его слова телеканал "360".