Учёный раскрыл, как суперлуния влияют на сейсмическую активность Земли

Несмотря на то что Луна, приближаясь, создаёт на Земле гравитационную силу больше обычного, исследования не подтверждают, что положение естественного спутника нашей планеты оказывает значительное влияние на сейсмическую активность на ней. Об этом в беседе с RT рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

"Безусловно, когда Луна находится на своём ближайшем расстоянии до Земли, то гравитационная сила больше обычного, но наши исследования показывают, что связи сильнейших землетрясений мира с положением Луны или Солнца не наблюдается", — отметил учёный.

По его словам, невозможно утверждать наверняка, что есть конкретные дни, в которые условия для землетрясений благоприятнее всего. Также Кособоков добавил, что в этот раз Луна действительно сильно приблизится к Земле и будет значительно ярче обычного.

Специалист подчеркнул, что землетрясения провоцируются не только Луной, но и другими факторами, например тектоническими процессами и напряжением в зоне разломов.

"Сейчас обстановка довольно обычная после этих ужасных землетрясений в Турции, ничего серьёзного пока не наблюдается", — заключил он.