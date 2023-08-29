"Марь Андройдовна!": Треть российских школьников мечтают, чтобы уроки вели роботы

Большинство российских школьников (74%) хотели бы изучать на уроках нейросети и технологии на основе искусственного интеллекта, а треть юных респондентов (35%) и вовсе были бы не против, чтобы некоторые уроки вели учителя-роботы. Таковы результаты опроса, с которым ознакомились наши коллеги из "Газеты.ru".

В ходе исследования 44% школьников признались, что чаще им нравится посещать занятия и лишь иногда — нет, а категорически не любят ходить на уроки 11% ребят. Большинство респондентов отметили, что в основном ходят в школу, чтобы получать знания и узнавать что-то новое. Некоторые признались, что ходят в школу, чтобы стать умнее, а 5% упомянули, что посещают образовательное учреждение ради общения с друзьями. Среди подростков 14–18 лет 12% отметили важность подготовки к вузу и колледжу, а 10% ходят в школу, чтобы учиться общаться.