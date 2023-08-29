Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к соревнованиям с 2024 года

Всемирная федерация бадминтона (BWF) сообщила о решении допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям. Однако они смогут участвовать в международных встречах только с 26 февраля 2024 года.

"Всемирная федерация бадминтона может подтвердить, что спортсменам из России и Белоруссии будет разрешено участвовать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в турнирах, санкционированных BWF, начиная с 26 февраля 2024 года", — сообщили в организации.

Ограничения для российских и белорусских спортсменов были введены BWF в начале марта 2022 года из-за ситуации на Украине. Кроме того, были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в РФ и Белоруссии. 20 апреля эти ограничения были продлены.