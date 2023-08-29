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29 августа, 14:15

Диетолог перечислила полезные свойства печени трески

Диетолог Соломатина призвала есть печень трески при дефиците витамина D

Осенью, когда солнце реже появляется из-за туч, в организме человека может возникнуть дефицит витамина D. Восполнить его позволяет печень трески. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Из-за короткого светового дня осенью будет дефицит витамина D, и прекрасно его покрывает печень трески. Баночка печени трески на всю семью с лихвой покроет дефицит витамина D", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

По словам диетолога, витамин D поможет защититься от вирусных заболеваний, улучшит настроение и избавит от осенней хандры.

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Ранее Лайф писал, что печень трески и фейхоа являются полезными для щитовидной железы. Однако на этом список нужных для организма продуктов не заканчивается.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Осипов
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