Спор двух школьниц из-за соуса в "Макдоналдсе" обернулся убийством

В США девочка-подросток напала с ножом на знакомую после спора из-за соуса в "Макдоналдсе". Как сообщает американский телеканал Fox 5 DС, пострадавшая скончалась в больнице.

"Подростку из Уолдорфа, штат Мэриленд, помимо множества других серьёзных обвинений предъявлено обвинение в убийстве второй степени в связи с убийством другой 16-летней девочки из Уолдорфа", — говорится в сюжете телеканала.

По данным журналистов, конфликт разгорелся из-за кисло-сладкого соуса. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой одна из девочек достала нож. Предполагаемая виновница инцидента задержана, по итогам первого заседания суда её отправили под стражу. Адвокат утверждает, что девочка действовала в целях самообороны.