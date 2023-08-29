Спор двух школьниц из-за соуса в "Макдоналдсе" обернулся убийством
Fox 5 DС: В США школьница убила знакомую после спора из-за соуса в McDonald's
В США девочка-подросток напала с ножом на знакомую после спора из-за соуса в "Макдоналдсе". Как сообщает американский телеканал Fox 5 DС, пострадавшая скончалась в больнице.
"Подростку из Уолдорфа, штат Мэриленд, помимо множества других серьёзных обвинений предъявлено обвинение в убийстве второй степени в связи с убийством другой 16-летней девочки из Уолдорфа", — говорится в сюжете телеканала.
По данным журналистов, конфликт разгорелся из-за кисло-сладкого соуса. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой одна из девочек достала нож. Предполагаемая виновница инцидента задержана, по итогам первого заседания суда её отправили под стражу. Адвокат утверждает, что девочка действовала в целях самообороны.
Ранее сообщалось, что в США поймали маньяка, 31 год назад задушившего девочку-подростка её бюстгальтером. Тело 15-летней американки нашли в мае 1992 года. Следователи тогда не смогли далеко продвинуться из-за нехватки улик.
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