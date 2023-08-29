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29 августа, 14:51

На Украине заявили об обнаружении крупного месторождения газа

"Укргаздобыча" открыла новое месторождение с запасами до миллиарда кубометров

Компания "Укргаздобыча" обнаружила новое месторождение с запасами до миллиарда кубических метров природного газа. Как отметили в "Нафтогазе Украины", в структуру которого та входит, испытание скважины глубиной около четырёх тысяч метров завершилось в августе.

"Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать миллиарда кубических метров газа", — сообщили в "Нафтогазе".

Там добавили, что это уже не первое месторождение газа, которое открыто на Украине в 2023 году. Временно исполняющий обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачёв сказал, что компания продолжит программу геологической разведки, в планах бурение новых скважин.

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Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина закачала в подземные газовые хранилища 14 миллиардов кубометров из 14,7 млрд, необходимых для прохождения зимнего сезона. Он добавил, что Киев не планирует в 2023 году импортировать голубое топливо из соседних государств.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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