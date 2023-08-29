На Украине заявили об обнаружении крупного месторождения газа

Компания "Укргаздобыча" обнаружила новое месторождение с запасами до миллиарда кубических метров природного газа. Как отметили в "Нафтогазе Украины", в структуру которого та входит, испытание скважины глубиной около четырёх тысяч метров завершилось в августе.

"Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать миллиарда кубических метров газа", — сообщили в "Нафтогазе".

Там добавили, что это уже не первое месторождение газа, которое открыто на Украине в 2023 году. Временно исполняющий обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачёв сказал, что компания продолжит программу геологической разведки, в планах бурение новых скважин.