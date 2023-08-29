Ядовиты, но не смертельно: Врач рассказал, что будет при укусе появившихся в Подмосковье пауков-ос

Появившиеся в Московской области пауки-осы под названием аргиопа Брюнниха (Argiope bruennichi) не представляют серьёзной опасности для людей. Об этом Лайфу рассказал эксперт лаборатории "Гемотест", врач-дерматовенеролог Роман Иванов.

Он отметил, что необычное название пауки-осы получили благодаря яркой внешности самок, тельце которых имеет чёрно-жёлтую полосатую окраску и может достигать в длину трёх сантиметров. У самцов же этого вида внешность невзрачная: серовато-бежевое тельце с едва заметными вертикальными полосками. Как подчеркнул собеседник Лайфа, пауки-осы ядовиты, но серьёзную опасность они представляют только для насекомых, лягушек, ящериц и мелких грызунов. Их яд содержит аргиопин и полиамин. Эти вещества воздействуют на нервную систему, вызывая у жертвы паралич.

"Для человека яд аргиопы не опасен, но сам укус паучьих челюстей-хелицеров достаточно болезненный, похож на осиный. Ранка может некоторое время болеть, вокруг неё образуется небольшая припухлость. Чтобы уменьшить неприятные ощущения, место укуса стоит обработать антисептиком, приложить холодный компресс и по возможности выпить антигистаминный препарат. В редких случаях яд паука может вызвать аллергическую реакцию — сильное покраснение, выраженную отёчность и зуд в месте укуса, тошноту, слабость, повышение температуры", — поделился Иванов.

Пауки-осы в основном обитают на юге России, но из-за постепенного смягчения климата несколько лет назад они начали расселяться по территории Московской, Тульской, Рязанской, Новгородской областей, а также в других регионах, где раньше практически не встречались, пояснил медик.