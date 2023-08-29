Отец родившегося в Кемерове Гарри Поттера порассуждал о будущем сына с таким именем

В Кемерове родители дали новорождённому сыну имя Гарри, а фамилия у него — Поттер. То есть он стал полным тёзкой персонажа саги о мальчике-волшебнике. Отец мальчика не скрывает своего счастья и даёт интервью журналистам. Сергей Поттер — именно так зовут мужчину — поразмышлял над тем, какая жизнь может сложиться у сына. Кемеровчанин работает футбольным тренером. Он говорит, что о будущей профессии Гарри пока не задумывался. По сюжету у родителей Гарри была незавидная судьба, однако Сергей не суеверен.

Сергей Поттер и его жена Алина. Фото © gazetametro.ru

"Меня же не Джеймс зовут. Имя уже приносит сыну удачу! Не важно, кем он будет: футболистом, шахтёром или волшебником — я на это повлиять не могу. Кстати, коллеги уже пошутили, что, если у меня родится второй сын, я должен назвать его Грэм — в честь футбольного тренера", — отметил Сергей в беседе с gazetametro.ru.

Он рассказал, что никогда не имел проблем с фамилией. Поттер — не псевдоним. Его предки из Британии эмигрировали в Эстонию, а затем ещё при царе переехали в Сибирь, когда там раздавали земли. Поттеры основали деревню Новосемёновка, однако в советское время разъехались. Какое-то время близкие Сергея жили в Междуреченске, позже переехали в Кемерово. Фильм о Гарри Поттере мужчина посмотрел ещё будучи первоклассником, но понравился он ему не сразу.

"Папа принёс кассету, я глянул и подумал: ерунда какая-то! Но потом пересмотрел ещё пару раз и поменял мнение: прикольный фильмец, магия, все дела. В школе меня никто не травил. А когда я уже закончил, начались шутки. В основном спрашивали, почему меня не Гарри зовут", — добавил отец новорождённого.

Супруги даже хотели подгадать дату рождения к 31 июля — когда Гарри Поттер появился на свет в книге, но не смогли. Примечательно, что к такому необычному имени близкие отнеслись спокойно. Сергей также подчеркнул, что ему нравятся мемы, которые появились по этому поводу.

"Особенно понравился тот, где на Гарри надета распределяющая шляпа и подписано: "Кемеровский аграрный техникум". И ещё тот, где Хагрид говорит: "Ты шахтёр, Гарри", — уточнил он.

Если сын захочет сменить имя или фамилию, мужчина будет не против. Самому Сергею фамилия добавляла узнаваемости по жизни, и многие хотели с ним пообщаться.