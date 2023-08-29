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29 августа, 15:31

Минэнерго не увидело связи между падением рубля и "зависшими" рупиями

Минэнерго РФ: Зависшие на счетах рупии не являются причиной падения курса рубля

Министерство энергетики РФ опровергло сообщения о том, что зависшие на счетах рупии — причина падения курса рубля. В ведомстве заявили, что нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, полученной в России, независимо от валюты платежа, задержки не являются системными.

"Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел", — заявили в министерстве в беседе с ТАСС.

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Ранее экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов заявил, что ослабление курса рубля связано с "зависшими" в России индийскими рупиями. Он отметил, что РФ в Индии покупать нечего. Вернуть рупии сейчас, по его словам, невозможно, потому что эта валюта неконвертируема.

Обложка ©

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Никита Осипов
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