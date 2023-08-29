Минэнерго не увидело связи между падением рубля и "зависшими" рупиями

Министерство энергетики РФ опровергло сообщения о том, что зависшие на счетах рупии — причина падения курса рубля. В ведомстве заявили, что нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, полученной в России, независимо от валюты платежа, задержки не являются системными.

"Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел", — заявили в министерстве в беседе с ТАСС.