В Петербурге ГИБДД оценила безопасность на дорогах возле школ перед 1 сентября

В преддверии праздника Дня знаний инспектора ГИБДД в Санкт-Петербурге проверили улично-дорожную сеть вблизи городских школ. Так, в Невском районе оценили состояние светофоров, дорожного покрытия, а также проверили, чтобы дети могли прийти на уроки по пешеходному переходу, а автомобилисты были предупреждены специальными знаками, что рядом школа.

Также специалисты проверили недавно установленные ограждения на пешеходном переходе около школы № 340, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Они долгое время отсутствовали, но в результате вмешательства органов исполнительной власти проблема была решена.