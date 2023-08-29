Регион

Уведомления отключены

29 августа, 15:30

В Петербурге ГИБДД оценила безопасность на дорогах возле школ перед 1 сентября

В преддверии праздника Дня знаний инспектора ГИБДД в Санкт-Петербурге проверили улично-дорожную сеть вблизи городских школ. Так, в Невском районе оценили состояние светофоров, дорожного покрытия, а также проверили, чтобы дети могли прийти на уроки по пешеходному переходу, а автомобилисты были предупреждены специальными знаками, что рядом школа.

Также специалисты проверили недавно установленные ограждения на пешеходном переходе около школы № 340, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Они долгое время отсутствовали, но в результате вмешательства органов исполнительной власти проблема была решена.

Россиянам рассказали, как наладить детский сон и войти в режим после каникул

Россиянам рассказали, как наладить детский сон и войти в режим после каникул

Ранее Лайф писал, что цены на праздничные букеты ко Дню знаний традиционно зашкаливают и даже самый скромный обойдётся в сумму больше тысячи рублей. Но флористы раскрыли секрет, как поздравить учителя и при этом сэкономить.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров