Военный эксперт предложил способ повысить эффективность ПВО России

Российские системы противовоздушной обороны можно сделать ещё более эффективными, заявил директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, для этого следует их полностью автоматизировать.

"Главная задача, которая сейчас стоит, — это создать автоматизированную систему управления всеми комплексами ПВО в цифровом режиме. Она позволит создать интегрированную систему, которая сможет решать задачи и противоракетной, и противовоздушной обороны с очень высокой эффективностью", — сказал Кнутов в беседе с "Лентой.ру".

По словам полковника в отставке, системы ПВО имеют разные характеристики в зависимости от выполняемых задач. Так, есть объектовые и войсковые системы. Если первые защищают конкретные объекты на территории страны, то вторые используются на фронте. К войсковым можно отнести такие системы, как "Тор-М2" и С-300В4. К объектовыми же относятся С-400, С-300ПМ2, комплекс "Панцирь" и С-350 "Витязь". Последнюю на Западе называют "убийцей крылатых ракет", добавил Кнутов.