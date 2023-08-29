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29 августа, 17:43

"Застигнуты врасплох": На Западе рассказали, как ВСУ удивились российскому прорыву под Харьковом

The Guardian: ВСУ не ожидали прорыва фронта российскими силами под Харьковом

Вооружённые силы Украины не ожидали прорыва фронта российскими военными в Харьковской области, их застали врасплох. Об этом говорится в публикации The Guardian.

"Этого не должно было произойти. Контрнаступление Украины, которое началось в июне, было направлено на то, чтобы заставить РФ перейти к обороне. Но в первой половине августа ВС РФ предприняли наступление на Купянск и его окрестности. Украинцы оказались застигнутыми врасплох, и фронт сдвинулся", — сказано в материале.

Теперь украинские военные опасаются, что российские силы уничтожат подразделения противника в Купянске так же, как это было в Артёмовске весной этого года. Также ВСУ опасаются, что Армия России выстроит новую линию обороны по реке Оскол.

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Ранее в США предрекли сдачу Харькова украинскими военными без боя. Бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что украинская армия вряд ли встанет насмерть, обороняя город.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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