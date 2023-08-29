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Регион
Опубликовано 29 августа 2023, 11:54
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Историк предположил, о чём могли секретничать генералы НАТО с Залужным

Историк Ченнык: Генералы НАТО приказали Залужному добиться успехов на фронте

На тайной встрече с натовскими генералами от главкома ВСУ Валерия Залужного, вероятнее всего, потребовали добиться каких-нибудь заметных успехов на фронте, в противном случае Киев останется без военной поддержки. Такое мнение выразил военный историк, главный редактор журнала "Military Крым" Сергей Ченнык.

"Политически надо какую-нибудь хижину взять, лишь бы [Джо] Байден выиграл свою гонку. Я думаю, что из-за этого и приехали к Залужному и сказали: "Родной, давай, пока как можно, но дави. Нам плевать, что там люди, солдаты. Нам нужно сейчас что-то показывать наверх, иначе вы не получите технику", — сказал Ченнык в беседе с "Царьградом".

Историк считает, что сейчас для украинской армии начнутся сложные времена, в частности, из-за фактора погодных условий.

Для Зеленского у ВСУ оказалась неприятная новость с фронта
Для Зеленского у ВСУ оказалась неприятная новость с фронта

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что в середине августа Залужный встретился с высокопоставленными военными США и Великобритании. По данным издания, встреча шла около пяти часов в "секретном месте" на украинско-польской границе в 500 километрах от Киева. Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил участие главкома ВСУ в тайных переговорах с НАТО.

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ТАСС / AP

Наталья Исакова
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