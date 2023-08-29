На тайной встрече с натовскими генералами от главкома ВСУ Валерия Залужного, вероятнее всего, потребовали добиться каких-нибудь заметных успехов на фронте, в противном случае Киев останется без военной поддержки. Такое мнение выразил военный историк, главный редактор журнала "Military Крым" Сергей Ченнык.

"Политически надо какую-нибудь хижину взять, лишь бы [Джо] Байден выиграл свою гонку. Я думаю, что из-за этого и приехали к Залужному и сказали: "Родной, давай, пока как можно, но дави. Нам плевать, что там люди, солдаты. Нам нужно сейчас что-то показывать наверх, иначе вы не получите технику", — сказал Ченнык в беседе с "Царьградом".