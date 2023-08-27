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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 22:23
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Киев не удержал в секрете тайные переговоры Залужного с НАТО

Подоляк подтвердил участие главкома ВСУ Залужного в тайных переговорах с НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный действительно тайно встречался с генералами НАТО на границе с Польшей для проведения переговоров. Соответствующее заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Первой об упомянутой встрече сообщила британская газета The Guardian. По информации издания, представители военного командования Североатлантического альянса обсуждали с главкомом ВСУ вооружённый конфликт на прошлой неделе. На переговорах генералы пытались убедить Киев изменить свою стратегию на фоне провала контрнаступления, выяснили журналисты.

"Это было секретное совещание. Залужный активно общается с представителями минобороны и генштабов наших партнёров, практически каждый день", — высказался о встрече Подоляк в эфире телеканала "Рада".

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Между тем украинские войска не оставляют безуспешных попыток прорвать оборону подразделений ВС РФ. Так, недавно российские военнослужащие отразили пять атак противника на Купянском направлении и семь — на Краснолиманском. В результате боестолкновений ВСУ лишились десятков солдат и нескольких единиц техники.

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t.me / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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