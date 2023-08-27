Киев не удержал в секрете тайные переговоры Залужного с НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный действительно тайно встречался с генералами НАТО на границе с Польшей для проведения переговоров. Соответствующее заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Первой об упомянутой встрече сообщила британская газета The Guardian. По информации издания, представители военного командования Североатлантического альянса обсуждали с главкомом ВСУ вооружённый конфликт на прошлой неделе. На переговорах генералы пытались убедить Киев изменить свою стратегию на фоне провала контрнаступления, выяснили журналисты.

"Это было секретное совещание. Залужный активно общается с представителями минобороны и генштабов наших партнёров, практически каждый день", — высказался о встрече Подоляк в эфире телеканала "Рада".