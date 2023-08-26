СМИ узнали о тайной встрече Залужного с генералами НАТО
Guardian: Залужный тайно встретился с генералами НАТО из-за провала наступления
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провёл тайную встречу с главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником британского штаба обороны Энтони Радакиным. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По данным СМИ, стороны обсудили возможность перезагрузки военной стратегии Киева после провала контрнаступления украинской армии, а также выстроили стратегию на зимний период. Причём, по данным собеседника издания, после обсуждений тактика украинской армии заметно изменилась. Теперь ВСУ больше сосредоточены на Запорожском фронте. Как отмечается в материале, украинские войска будут пытаться достичь Азовского моря.
Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Но для украинских войск этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по данным Минобороны РФ, за два месяца ВСУ лишились более 43 тысяч солдат и пяти тысяч единиц техники, включая 25 танков "Леопард".