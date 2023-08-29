"Ближе, чем когда-либо": В ООН заявили о риске ядерной катастрофы

Сейчас мир ближе к ядерной катастрофе, чем когда-либо в этом веке. Такое мнение выразил председатель сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Чаба Кёрёши. Он отметил, что растущее недоверие между странами, геополитическая конкуренция и вооружённые конфликты поднимают уровень опасности. В прошлом году глобальные военные расходы, по словам Кёрёши, достигли рекордного показателя в 2,2 триллиона долларов.

"Мы видим множество признаков того, что ядерные арсеналы и возможности растут, что противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы ближе, чем когда-либо в этом столетии, к глобальной катастрофе", — добавил он в ходе заседания ГА ООН.

Отдельно Кёрёши отметил опасность разговоров о том, что ядерное оружие может быть применено в рамках конфликта на Украине.