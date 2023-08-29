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29 августа, 16:28

"Ближе, чем когда-либо": В ООН заявили о риске ядерной катастрофы

Глава ГА ООН Кёрёши: Мир сейчас ближе всего к ядерной катастрофе

Сейчас мир ближе к ядерной катастрофе, чем когда-либо в этом веке. Такое мнение выразил председатель сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Чаба Кёрёши. Он отметил, что растущее недоверие между странами, геополитическая конкуренция и вооружённые конфликты поднимают уровень опасности. В прошлом году глобальные военные расходы, по словам Кёрёши, достигли рекордного показателя в 2,2 триллиона долларов.

"Мы видим множество признаков того, что ядерные арсеналы и возможности растут, что противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы ближе, чем когда-либо в этом столетии, к глобальной катастрофе", — добавил он в ходе заседания ГА ООН.

Отдельно Кёрёши отметил опасность разговоров о том, что ядерное оружие может быть применено в рамках конфликта на Украине.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны. В то же время он подчеркнул, что ядерное сдерживание является на сегодня единственным ответом на некоторые угрозы безопасности РФ.

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ТАСС / AP / Mary Altaffer

Никита Осипов
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