Петербург отметит 300-летний юбилей со дня установки ботика Петра Великого

Известно, что в 1722 году по случаю торжеств в Москве, посвящённых окончанию Северной войны, ботик был поставлен в Кремль на всеобщее обозрение. В следующем же году судно перевезли в Кронштадт для участия в параде Балтийского флота в честь заключения Ништадтского мирного договора. Данное мероприятие состоялось ровно 300 лет назад, 30 августа, после чего ботик отдали на хранение в Петропавловскую крепость. В наши дни там представлена копия ботика, а сам подлинник хранится в Центральном военно-морском музее.