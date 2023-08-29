Петербург отметит 300-летний юбилей со дня установки ботика Петра Великого
Копия ботика Петра Великого. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Северной столице в среду, 30 августа, отметят 300-летний юбилей со дня установки ботика императора Петра I в Государевом бастионе Петропавловской крепости, сообщает пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
"Ботик — небольшое парусно-гребное судно, которое было сделано в XVII веке. Молодой император учился на нём ходить под парусом на реке Яузе, Плещеевом озере и Просяном пруду. Пётр I считал ботик национальной реликвией и называл его "дедушкой русского флота", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" сообщение пресс-службы музея.
Известно, что в 1722 году по случаю торжеств в Москве, посвящённых окончанию Северной войны, ботик был поставлен в Кремль на всеобщее обозрение. В следующем же году судно перевезли в Кронштадт для участия в параде Балтийского флота в честь заключения Ништадтского мирного договора. Данное мероприятие состоялось ровно 300 лет назад, 30 августа, после чего ботик отдали на хранение в Петропавловскую крепость. В наши дни там представлена копия ботика, а сам подлинник хранится в Центральном военно-морском музее.
А 9 июня Петербург отметил 351-ю годовщину со дня рождения Петра Великого. Как сообщал тогда Лайф, панихиду в Петропавловском соборе возглавлял митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий: она прошла в усыпальнице династии Романовых.