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29 августа, 16:56

Петербург отметит 300-летний юбилей со дня установки ботика Петра Великого

<p>Копия ботика Петра Великого. Обложка © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/08/29/v-peterburge-30-avgusta-ispolnitsya-300-let-so-dnya-ustanovki-botika-petra-i" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Копия ботика Петра Великого. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Северной столице в среду, 30 августа, отметят 300-летний юбилей со дня установки ботика императора Петра I в Государевом бастионе Петропавловской крепости, сообщает пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"Ботик — небольшое парусно-гребное судно, которое было сделано в XVII веке. Молодой император учился на нём ходить под парусом на реке Яузе, Плещеевом озере и Просяном пруду. Пётр I считал ботик национальной реликвией и называл его "дедушкой русского флота", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" сообщение пресс-службы музея.

Известно, что в 1722 году по случаю торжеств в Москве, посвящённых окончанию Северной войны, ботик был поставлен в Кремль на всеобщее обозрение. В следующем же году судно перевезли в Кронштадт для участия в параде Балтийского флота в честь заключения Ништадтского мирного договора. Данное мероприятие состоялось ровно 300 лет назад, 30 августа, после чего ботик отдали на хранение в Петропавловскую крепость. В наши дни там представлена копия ботика, а сам подлинник хранится в Центральном военно-морском музее.

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А 9 июня Петербург отметил 351-ю годовщину со дня рождения Петра Великого. Как сообщал тогда Лайф, панихиду в Петропавловском соборе возглавлял митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий: она прошла в усыпальнице династии Романовых.

Наталья Исакова
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