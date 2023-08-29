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29 августа, 17:14

Названа дата презентации нового айфона и Apple Watch

Reuters: Презентация Apple состоится 12 сентября

Ежегодная осенняя презентация Apple, на которой традиционно будет продемонстрирована продукция американской корпорации, пройдёт 12 сентября. По данным Reuters, в ходе мероприятия покажут новые iPhone и умные часы Apple Watch.

Ранее издание Bloomberg писало, что компания начала сборку iPhone 15 на базе мощностей заводов тайваньской Foxconn в индийском Тамилнаде. Из нового — процессор S9, увеличенная площадь экрана, титановый корпус у моделей Pro, а также разъём USB-C вместо Lightning. Цены на новое устройство в Америке начинаются от 799 долларов (более 76 тысяч рублей).

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Как сообщал Лайф, стоимость гаджетов Apple пойдёт на взлёт из-за отношений США и Китая. Примечательно, что на данный момент примерно 80% партнёров корпорации базируются в Поднебесной.

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Shutterstock

Никита Осипов
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