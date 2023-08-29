Названа дата презентации нового айфона и Apple Watch

Ежегодная осенняя презентация Apple, на которой традиционно будет продемонстрирована продукция американской корпорации, пройдёт 12 сентября. По данным Reuters, в ходе мероприятия покажут новые iPhone и умные часы Apple Watch.

Ранее издание Bloomberg писало, что компания начала сборку iPhone 15 на базе мощностей заводов тайваньской Foxconn в индийском Тамилнаде. Из нового — процессор S9, увеличенная площадь экрана, титановый корпус у моделей Pro, а также разъём USB-C вместо Lightning. Цены на новое устройство в Америке начинаются от 799 долларов (более 76 тысяч рублей).