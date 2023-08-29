Регион

Уведомления отключены

29 августа, 18:40

Кандидат в президенты США обвинил Белый дом во лжи о ситуации на Украине

Рамасвами: Американское правительство говорит неправду о происходящем на Украине

Правительство США говорит неправду относительно того, что на самом деле происходит на Украине. С таким заявлением выступил претендент на пост президента Америки Вивек Рамасвами на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

"Добавьте к этому списку происхождение коронавируса, мошеннические обвинения о связях Трампа с Россией и ноутбук Хантера Байдена", — добавил Рамасвами.

Эти слова он написал, комментируя публикацию с мемом, где на лице мужчины появляются клоунская маска и парик. Этот мем используют, когда хотят подчеркнуть, что кого-то явно одурачивают или он сам себе врёт.

Кандидат в президенты США дал слово, что не позволит Украине войти в НАТО

Кандидат в президенты США дал слово, что не позволит Украине войти в НАТО

Ранее Рамасвами пообещал, что в случае победы на выборах отменит санкции против России и признает за последней её новые регионы.

Обложка ©

ТАСС / Charlie Neibergall

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров