Кандидат в президенты США обвинил Белый дом во лжи о ситуации на Украине
Рамасвами: Американское правительство говорит неправду о происходящем на Украине
Правительство США говорит неправду относительно того, что на самом деле происходит на Украине. С таким заявлением выступил претендент на пост президента Америки Вивек Рамасвами на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
"Добавьте к этому списку происхождение коронавируса, мошеннические обвинения о связях Трампа с Россией и ноутбук Хантера Байдена", — добавил Рамасвами.
Эти слова он написал, комментируя публикацию с мемом, где на лице мужчины появляются клоунская маска и парик. Этот мем используют, когда хотят подчеркнуть, что кого-то явно одурачивают или он сам себе врёт.
Ранее Рамасвами пообещал, что в случае победы на выборах отменит санкции против России и признает за последней её новые регионы.
ТАСС / Charlie Neibergall