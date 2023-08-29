Правительство США говорит неправду относительно того, что на самом деле происходит на Украине. С таким заявлением выступил претендент на пост президента Америки Вивек Рамасвами на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

"Добавьте к этому списку происхождение коронавируса, мошеннические обвинения о связях Трампа с Россией и ноутбук Хантера Байдена", — добавил Рамасвами.