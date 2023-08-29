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29 августа, 19:42

В Чикаго съёмочную группу обчистили при съёмках сюжета об ограблениях

WP: В Чикаго съёмочную группу ограбили во время съёмок сюжета об ограблениях

Съёмочная группа, которая собиралась снять сюжет о росте числа вооружённых ограблений, сама стала жертвой подобных обстоятельств. Как пишет газета The Washington Post, ссылаясь на местных правоохранителей, всё произошло в Чикаго.

Сообщается, что к корреспонденту и фотографу в одном из городских районов подъехали чёрный внедорожник и серый седан, откуда вышли трое вооружённых людей в лыжных масках и потребовали отдать им деньги, две сумки с оборудованием и рюкзак фотографа.

"Нападавшие забрали вещи жертв, затем вернулись в автомобили и скрылись", — цитирует издание правоохранителей.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Пока грабители не найдены, расследование продолжается.

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Ранее Лайф писал о случае в московской аптеке, когда мужчина попытался совершить ограбление, но поранил бедро о стеклянную витрину, истёк кровью и умер, не покидая места преступления.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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