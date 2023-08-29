В Чикаго съёмочную группу обчистили при съёмках сюжета об ограблениях

Съёмочная группа, которая собиралась снять сюжет о росте числа вооружённых ограблений, сама стала жертвой подобных обстоятельств. Как пишет газета The Washington Post, ссылаясь на местных правоохранителей, всё произошло в Чикаго.

Сообщается, что к корреспонденту и фотографу в одном из городских районов подъехали чёрный внедорожник и серый седан, откуда вышли трое вооружённых людей в лыжных масках и потребовали отдать им деньги, две сумки с оборудованием и рюкзак фотографа.

"Нападавшие забрали вещи жертв, затем вернулись в автомобили и скрылись", — цитирует издание правоохранителей.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Пока грабители не найдены, расследование продолжается.