Пушилин рассказал об обстановке на флангах Артёмовска

Вооружённые силы Украины снизили интенсивность боёв на флангах Артёмовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он рассказал журналистам, что российские войска в свою очередь принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления ВСУ. Пушилин пояснил, что противник принимает попытки наступления на флангах Артёмовска в районе Клещеевки и Андреевки, которые всё ещё представляют собой горячее направление.

"Единственное, что сейчас можно констатировать, — что интенсивность боёв снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой ВСУ. Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят ему занять наши позиции", — заявил Денис Пушилин.