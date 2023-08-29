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Опубликовано 29 августа 2023, 20:24

Пушилин рассказал об обстановке на флангах Артёмовска

Пушилин: ВСУ снизили интенсивность боёв на флангах Артёмовска для перегруппировки

Вооружённые силы Украины снизили интенсивность боёв на флангах Артёмовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он рассказал журналистам, что российские войска в свою очередь принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления ВСУ. Пушилин пояснил, что противник принимает попытки наступления на флангах Артёмовска в районе Клещеевки и Андреевки, которые всё ещё представляют собой горячее направление.

"Единственное, что сейчас можно констатировать, — что интенсивность боёв снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой ВСУ. Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят ему занять наши позиции", — заявил Денис Пушилин.

Артиллеристы спецназа уничтожили пехотинцев ВСУ под Артёмовском
Артиллеристы спецназа уничтожили пехотинцев ВСУ под Артёмовском

Ранее Пушилин сообщил, что ситуация в Артёмовске стабилизируется, фланги удаётся удерживать. Он отметил, что ВСУ подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения в районе населённых пунктов Старомайорское и Урожайное.

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Getty Images / By Olena_Z

Андрей Соловьёв
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