Пушилин рассказал об обстановке на флангах Артёмовска
Пушилин: ВСУ снизили интенсивность боёв на флангах Артёмовска для перегруппировки
Вооружённые силы Украины снизили интенсивность боёв на флангах Артёмовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он рассказал журналистам, что российские войска в свою очередь принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления ВСУ. Пушилин пояснил, что противник принимает попытки наступления на флангах Артёмовска в районе Клещеевки и Андреевки, которые всё ещё представляют собой горячее направление.
"Единственное, что сейчас можно констатировать, — что интенсивность боёв снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой ВСУ. Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят ему занять наши позиции", — заявил Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сообщил, что ситуация в Артёмовске стабилизируется, фланги удаётся удерживать. Он отметил, что ВСУ подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения в районе населённых пунктов Старомайорское и Урожайное.
Getty Images / By Olena_Z