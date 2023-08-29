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Регион
Опубликовано 29 августа 2023, 20:59
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В ЦРУ усомнились в возможностях ВСУ прорвать оборону России

Defense News: В ЦРУ уверены, что ВСУ уже не смогут прорвать оборону России

Американское разведывательное сообщество во главе с ЦРУ скептически оценивает способности Вооружённых сил Украины прорвать российскую оборону в зоне специальной операции. Об этом в статье для Defense News пишет обозреватель Дэниел Депетрис.

Аналитик утверждает, что украинское контрнаступление вряд ли принесёт плоды. Эксперт напомнил, что перед бойцами ВСУ стоит нелёгкая задача: им надо найти способ прорвать три уровня фортификаций российских войск, после чего необходимо удержать эти позиции, не теряя силы.

"Разведывательное сообщество США скептически относится к тому, что это может быть сделано в этом году, если вообще когда-либо произойдёт", — пишет Депетрис.

Колумнист считает, что неудачи киевского режима на поле боя могут сподвигнуть хозяина Белого дома Джо Байдена отказаться от интенсивных поставок вооружений Украине. В таком случае правительству украинского лидера Владимира Зеленского придётся смириться со сложившимся территориальным статус-кво, резюмировал автор.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский может лишиться элитной 82-й бригады ВСУ, на которую возлагались огромные надежды в ходе контрнаступления. Такой прогноз сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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Андрей Соловьёв
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