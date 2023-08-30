Пентагон не станет отправлять кассетные боеприпасы Украине
Пентагон: В новый пакет помощи Украине не войдут кассетные боеприпасы
В новый пакет помощи, который США отправят Украине, не войдут кассетные боеприпасы. Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Были ли DPICM включены в 45-ю передачу? Нет, не были", — подтвердила она.
Сингх также не стала комментировать сообщения о том, что Америка рассматривает возможность отправить Незалежной кассетные реактивные снаряды.
Ранее Лайф писал, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он будет включать, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.
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