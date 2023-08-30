Пентагон не станет отправлять кассетные боеприпасы Украине

В новый пакет помощи, который США отправят Украине, не войдут кассетные боеприпасы. Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Были ли DPICM включены в 45-ю передачу? Нет, не были", — подтвердила она.

Сингх также не стала комментировать сообщения о том, что Америка рассматривает возможность отправить Незалежной кассетные реактивные снаряды.