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29 августа, 21:26

Пентагон не станет отправлять кассетные боеприпасы Украине

Пентагон: В новый пакет помощи Украине не войдут кассетные боеприпасы

В новый пакет помощи, который США отправят Украине, не войдут кассетные боеприпасы. Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Были ли DPICM включены в 45-ю передачу? Нет, не были", — подтвердила она.

Сингх также не стала комментировать сообщения о том, что Америка рассматривает возможность отправить Незалежной кассетные реактивные снаряды.

Пентагон отреагировал на заявление о согласии США с ударами по Крыму

Пентагон отреагировал на заявление о согласии США с ударами по Крыму

Ранее Лайф писал, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он будет включать, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

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Getty Images / By zabelin

Анатолий Симоненко
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