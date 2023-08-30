Россия озвучила условие для возвращения к ядерным испытаниям

Россия проведёт ядерные испытания только в том случае, если США сделают это первыми. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов.

Таким образом дипломат ответил на заявление замгоссекретаря США Бонни Дженкинса о том, что в Вашингтоне обеспокоены озвученным в феврале сообщением президента России Владимира Путина о готовности к ядерным испытаниям. По словам постпреда РФ, это следует рассматривать исключительно в контексте ответа российской стороны на деструктивные действия Вашингтона.

"Оно является превентивным сигналом Вашингтону. К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединённые Штаты сделают это первыми", — заявил Дмитрий Глухов.

Постпред напомнил, что США на сегодняшний день удерживают лидерство по количеству проведённых ядерных испытаний и являются единственным государством, применившим ядерное оружие.

Россия серьёзно обеспокоена тем фактом, что Соединённые Штаты до сих пор оставляют открытым вопрос о возобновлении испытаний и не ратифицируют Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил Глухов.