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29 августа, 22:17

Четыре самолёта получили повреждения после атаки дронов на Псковский аэропорт

ТАСС: После атаки дронов на Псковский аэродром повреждены четыре самолёта Ил-76

В результате атаки на аэропорт Псковской области, повреждения получили четыре самолёта Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолёта Ил-76. Начался пожар, огнём охвачены два воздушных судна", — уточнил собеседник агенства.

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Над Тульской областью силами ПВО уничтожено два украинских беспилотника

Лайф напоминает, что ночью на Псковский аэропорт была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, её отражают военные Министерства обороны РФ.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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