Четыре самолёта получили повреждения после атаки дронов на Псковский аэропорт

В результате атаки на аэропорт Псковской области, повреждения получили четыре самолёта Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолёта Ил-76. Начался пожар, огнём охвачены два воздушных судна", — уточнил собеседник агенства.