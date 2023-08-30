Четыре самолёта получили повреждения после атаки дронов на Псковский аэропорт
ТАСС: После атаки дронов на Псковский аэродром повреждены четыре самолёта Ил-76
В результате атаки на аэропорт Псковской области, повреждения получили четыре самолёта Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолёта Ил-76. Начался пожар, огнём охвачены два воздушных судна", — уточнил собеседник агенства.
Лайф напоминает, что ночью на Псковский аэропорт была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, её отражают военные Министерства обороны РФ.
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