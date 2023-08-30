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30 августа, 00:01

Звезда "Вертинского" Филимонов объяснил, почему предпочитает играть злодеев

Звезда "Вертинского" Филимонов: Роль злодея интереснее, потому что сложнее

Российский актёр Алексей Филимонов, известный зрителям по роли в сериале "Вертинский", признался, что играть отрицательных персонажей ему интересно. Об этом он рассказал газете "Петербургский дневник".

Сейчас Филимонов принимает участие в съёмках сериала о шпионах "Берлинская жара", где играет шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга — антагониста главного героя. Актёр признаётся, что согласился на работу в данной роли без раздумий, и объяснил почему.

"Потому что такого я не играл. Фильм исторический, а история — это очень важно для понимания того, кто ты есть. Чтобы сквозь время дать понять людям, как было и почему так", — рассказал Филимонов.

По его словам, отрицательных персонажей интереснее играть, ведь они более сложные, у них больше внутренних проблем и странных задач. К тому же актёру, который играет антагониста, нужно быть точным, чтобы положительный персонаж был более понятен для зрителя. А объём взаимоотношений между персонажами должен быть "более сложным", чем кажется на первый взгляд, признался Филимонов.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге стартовали съёмки сериала "Берлинская жара" о роли разведки и науки СССР в создании ядерного щита государства. Для съёмок шпионской драмы на улицах Северной столицы воссоздали Берлин времён 1940-х. Восьмисерийный сериал производства кинокомпании "Монументал вижн" расскажет о поединке разведки Советского Союза со спецслужбами Великобритании за информацию об урановой программе нацистской Германии.

Обложка ©

Актёр Алексей Филимонов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Анатолий Симоненко
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