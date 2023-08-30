Звезда "Вертинского" Филимонов объяснил, почему предпочитает играть злодеев

Российский актёр Алексей Филимонов, известный зрителям по роли в сериале "Вертинский", признался, что играть отрицательных персонажей ему интересно. Об этом он рассказал газете "Петербургский дневник".

Сейчас Филимонов принимает участие в съёмках сериала о шпионах "Берлинская жара", где играет шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга — антагониста главного героя. Актёр признаётся, что согласился на работу в данной роли без раздумий, и объяснил почему.

"Потому что такого я не играл. Фильм исторический, а история — это очень важно для понимания того, кто ты есть. Чтобы сквозь время дать понять людям, как было и почему так", — рассказал Филимонов.

По его словам, отрицательных персонажей интереснее играть, ведь они более сложные, у них больше внутренних проблем и странных задач. К тому же актёру, который играет антагониста, нужно быть точным, чтобы положительный персонаж был более понятен для зрителя. А объём взаимоотношений между персонажами должен быть "более сложным", чем кажется на первый взгляд, признался Филимонов.