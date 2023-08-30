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30 августа, 02:11

Исполнитель роли агента в сериале "Берлинская жара" Гела Месхи рассказал о съёмках

Актёр Гела Месхи: Роль супергероя вроде Джеймса Бонда играть неинтересно

<p>Актёр Гела Месхи. Обложка © Роман Пименов / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-08-29/gela-meshi-o-semkah-v-spionoff-semnadtsati-mgnoveniy-vesny-ne-boyus-chto-menya-nachnut-sravnivat-s-tihonovym" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Актёр Гела Месхи. Обложка © Роман Пименов / "Петербургский дневник"

Гораздо интереснее играть человека с собственными переживаниями, который превозмогает тяжёлые жизненные обстоятельства, чем Джеймса Бонда, заявил газете "Петербургский дневник" актёр Гела Месхи.

В Северной столице продолжаются съёмки сериала про шпионов "Берлинская жара". Создатели картины обещают зрителям своего рода спин-офф "Семнадцати мгновений весны". Месхи играет в картине роль советского агента Франса Хартмана.

По словам артиста, его персонаж является человеком, который в сложившихся обстоятельствах помогает не себе, а людям. При этом собеседник издания подчеркнул, что ему неинтересно играть роль шаблонного супергероя вроде Джеймса Бонда.

"Мой герой становится сильным, идёт вперёд, но снова и снова сталкивается с проблемами. И снова вынужден искать в себе силы, чтобы идти вперёд, к своей цели. Вот за таким героем, за таким человеком интересно наблюдать. Вот в этом смысл, мне кажется, этого фильма", — заявил Гела Месхи.

Вместе с этим Месхи признался, что не боится сравнений с легендарным актёром Вячеславом Тихоновым и надеется, что у него всё получится.

"Семнадцать мгновений весны" были сняты в то время, когда нас ещё в проекте не было. А сейчас у нас иное видение. И я думаю, что у нас всё получится. Главное — верить в это", — заключил актёр.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге стартовали съёмки сериала "Берлинская жара" о роли разведки и науки СССР в создании ядерного щита государства. Для съёмок шпионской драмы на улицах Северной столицы воссоздали Берлин времён 1940-х. Восьмисерийный сериал производства кинокомпании "Монументал вижн" расскажет о поединке разведки Советского Союза со спецслужбами Великобритании за информацию об урановой программе нацистской Германии.

Андрей Соловьёв
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