Исполнитель роли агента в сериале "Берлинская жара" Гела Месхи рассказал о съёмках
Актёр Гела Месхи: Роль супергероя вроде Джеймса Бонда играть неинтересно
Актёр Гела Месхи. Обложка © Роман Пименов / "Петербургский дневник"
Гораздо интереснее играть человека с собственными переживаниями, который превозмогает тяжёлые жизненные обстоятельства, чем Джеймса Бонда, заявил газете "Петербургский дневник" актёр Гела Месхи.
В Северной столице продолжаются съёмки сериала про шпионов "Берлинская жара". Создатели картины обещают зрителям своего рода спин-офф "Семнадцати мгновений весны". Месхи играет в картине роль советского агента Франса Хартмана.
По словам артиста, его персонаж является человеком, который в сложившихся обстоятельствах помогает не себе, а людям. При этом собеседник издания подчеркнул, что ему неинтересно играть роль шаблонного супергероя вроде Джеймса Бонда.
"Мой герой становится сильным, идёт вперёд, но снова и снова сталкивается с проблемами. И снова вынужден искать в себе силы, чтобы идти вперёд, к своей цели. Вот за таким героем, за таким человеком интересно наблюдать. Вот в этом смысл, мне кажется, этого фильма", — заявил Гела Месхи.
Вместе с этим Месхи признался, что не боится сравнений с легендарным актёром Вячеславом Тихоновым и надеется, что у него всё получится.
"Семнадцать мгновений весны" были сняты в то время, когда нас ещё в проекте не было. А сейчас у нас иное видение. И я думаю, что у нас всё получится. Главное — верить в это", — заключил актёр.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге стартовали съёмки сериала "Берлинская жара" о роли разведки и науки СССР в создании ядерного щита государства. Для съёмок шпионской драмы на улицах Северной столицы воссоздали Берлин времён 1940-х. Восьмисерийный сериал производства кинокомпании "Монументал вижн" расскажет о поединке разведки Советского Союза со спецслужбами Великобритании за информацию об урановой программе нацистской Германии.