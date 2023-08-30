В Госдуме предложили маркировать российские моторные масла

В России может появиться система отечественной сертификации моторных масел. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по транспорту Юрий Григорьев, пишет газета "Известия".

Автор инициативы пояснил, что отечественная сертификация моторных масел может быть создана подобно международным API (Американский институт нефти), АСЕА (Ассоциация европейских производителей автомобилей), ILSAC (Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел).

Депутат утверждает, что наличие подобной системы позволит предприятиям произвести, а покупателю подобрать более качественные смазочные материалы, хотя бы немного соответствующие требованиям производителя.

"В условиях отзыва у российских производителей зарубежных допусков и сертификатов создание такой системы становится абсолютной необходимостью", — говорится в документе.