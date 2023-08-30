Власти Орловской области рассказали об отражении ночной атаки дронов
Губернатор Клычков: Над Орловской областью ПВО сбила два украинских беспилотника
При отражении атаки украинских дронов в Орловской области никто не пострадал. Как уточнил губернатор региона Андрей Клычков, силами ПВО было сбито два украинских беспилотника.
"Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбито два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
Лайф напоминает, что сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили украинские дроны, которыми Киев попытался атаковать территорию России. В Министерстве обороны РФ сообщили, что объекты были перехвачены над Брянской и Орловской областями.
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