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30 августа, 02:54

Стюардесса проболталась о способе пронести больше вещей в самолёт

Стюардесса Якубьякова: Кладите вещи в подушку, чтобы побольше пронести в самолёт

Чтобы пронести больше вещей на борт самолёта, нужно положить то, что не вместилось в чемодан и ручную кладь, в наволочку от дорожной подушки, посоветовала в беседе с The Sun бывшая стюардесса авиакомпании Emirates Камила Якубьякова.

К подушке на контроле относятся лояльно и разрешают проносить на борт сверх разрешённой нормы багажа. Обычно пассажиры, проходя в салон, размещают её на шее. Такая подушка позволит не только комфортно поспать во время полёта, но и провезти дополнительные вещи, советует Якубьякова.

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Анатолий Симоненко
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