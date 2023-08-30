Стюардесса проболталась о способе пронести больше вещей в самолёт

Чтобы пронести больше вещей на борт самолёта, нужно положить то, что не вместилось в чемодан и ручную кладь, в наволочку от дорожной подушки, посоветовала в беседе с The Sun бывшая стюардесса авиакомпании Emirates Камила Якубьякова.

К подушке на контроле относятся лояльно и разрешают проносить на борт сверх разрешённой нормы багажа. Обычно пассажиры, проходя в салон, размещают её на шее. Такая подушка позволит не только комфортно поспать во время полёта, но и провезти дополнительные вещи, советует Якубьякова.