Власти Соединённых Штатов тратят огромные средства на помощь Украине, но результатов это не приносит. США сэкономили бы деньги, если бы вместо этого спонсировали российский военный бюджет, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, за последние полтора года Вашингтон дал Киеву больше денег, чем Москва тратит на весь свой оборонный бюджет.

"На самом деле, если бы мы спонсировали национальную оборону России, то мы бы даже сэкономили деньги, если сравнивать с тем, что мы делаем на Украине", — указал он в интервью на ютуб-канале Judging Freedom.

Как уточнил Джонсон, главная проблема для США заключается в том, что Украина не может добиться положительного результата на поле боя. Экс-аналитик ЦРУ также раскритиковал всех, кто заявляет о слабости ВС РФ. При этом собеседник Джонсона, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заметил, что, в отличие от второй половины прошлого века, когда США втягивали СССР в гонку вооружений, сегодня, фактически, происходит обратное.

"У [президента РФ] Владимира Путина лучшая армия в мире, а мы тратим гораздо больше, чем суммарно Россия, Китай и следующие десять стран по количеству военных расходов", — подчеркнул он.

Наполитано добавил, что российский лидер, защищая границы РФ и строго придерживаясь своей идеологии, заставляет Штаты тратить впустую сотни миллионов долларов.