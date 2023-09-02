Столетие ППС, Всемирный день бороды, Самойлов день: Праздники и приметы 2 сентября Сегодня, 2 сентября, в России отмечаются два профессиональных праздника людей в погонах, причём оба уходят корнями глубоко в историю. А ещё это день, в который завершалась самая кровопролитная война в истории человечества. 1 сентября, 21:01 2 августа — День патрульно-постовой службы МВД. Фото © МВД РФ

День патрульно-постовой службы МВД

2 сентября в России отмечается профессиональный праздник — День патрульно-постовой службы МВД. В этом году он особый, потому что празднуется столетие таких подразделений МВД. Вот несколько фактов: День ППС отмечается ежегодно 2 августа, дата не смещается.

Приурочен к утверждению инструкции для постовых милиционеров.

Праздник официальный ведомственный.

Нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной.

Отмечается награждением отличившихся, праздничными собраниями.

Сегодня, 2 сентября 2023 года, в России отмечается столетие патрульно-постовой службы, хотя первые упоминания о ней появились куда раньше. В Российской империи в июле 1811 года огласили "Положение о внутренней страже", которая стала прообразом нынешней ППС. Чёткий правовой статус патрульно-постовая служба обрела 2 сентября 1923 года. В этот день приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР была утверждена "Инструкция постовому милиционеру". Отличительной особенностью таких сотрудников были нагрудный жетон и милицейский жезл. В их обязанности входило наблюдение за порядком на улицах, в парках и других общественных местах.

Суть работы ППС с тех пор не изменилась, а вот возможностей стало больше. Так, сегодня в состав патрульно-постовой службы входят кинологические и кавалерийские подразделения, специализированная туристическая полиция. Сотрудниками ППС в России является около 90 тысяч человек. Они оснащены транспортом и современными техническими средствами. По данным МВД, ППС каждый год пресекает более 60 тысяч преступлений и около трёх миллионов административных правонарушений. Сегодня тот день, когда нужно сказать слова благодарности сотрудникам патрульно-постовой службы за эту работу.

День российской гвардии

2 сентября — День российской гвардии. Фото © Минобороны РФ

В эту субботу, 2 сентября 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник ещё одной категории людей в погонах — День российской гвардии. Рассказываем о нём: Это официальный профессиональный праздник военнослужащих гвардейских подразделений.

Отмечается ежегодно 2 сентября, дата не смещается.

Нерабочим днём не является, если не приходится на выходной, как в этом году.

Учреждён указом президента РФ от 22 декабря 2000 года.

Указ о праздновании Дня российской гвардии был подписан президентом РФ Владимиром Путиным почти 23 года назад в честь 300-летия таких подразделений. Другой целью было возрождение и развитие отечественных воинских традиций, повышение престижа военной службы. Гвардия была создана в России Петром I из "потешных войск" в составе Преображенского и Семеновского полков. Именно они официально получили название гвардейских в 1700 году. Уже тогда гвардией именовалась отборная, лучше других обученная часть войск.

Гвардейские полки прославили себя во всех исторически значимых сражениях XVIII–XIX веков. В 1918 году одновременно с расформированием царской армии были упразднены и гвардейские части. Второе рождение гвардия пережила во время Великой Отечественной войны. Уже в сентябре 1941 года в Красной армии было введено понятие "гвардейская часть". Звание "гвардейский" также получали корабли, соединения, объединения советских войск, отличившиеся в боях. Вместе со званием формирование получало гвардейское знамя. Солдаты и офицеры обзаводились гвардейским званием и особым нагрудным знаком.

В России сейчас около 150 частей и соединений армии и флота являются гвардейскими, их число растёт — всё новые подразделения проявляют героизм в ходе специальной военной операции. Так, в июне этого года президент РФ Владимир Путин решил присвоить такое звание 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления.

День окончания Второй мировой войны

2 сентября — День окончания Второй мировой войны. Фото © Минобороны РФ

Сегодня, 2 сентября 2023 года, отмечается День окончания Второй мировой войны. В России этот праздник сместился на другую дату. Вот несколько фактов: 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии – союзнице Германии.

Сейчас это международный неофициальный памятный день.

В 1960-х годах предлагалось объявить этот день международным праздником и назвать его Всемирным днём мира.

В России День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны отмечается 3 сентября.

2 сентября 1945 года историческое событие состоялось на палубе американского линкора "Миссури" недалеко от Токио. Несмотря на то что Германия была разгромлена ещё в мае того года, её союзница — Япония — продолжала сопротивляться. Решение подписать акт о капитуляции она решила только на фоне успехов СССР в сухопутной операции в Маньчжурии и ядерного удара США по Хиросиме и Нагасаки. Документ подписали: верховный командующий союзными державами генерал армии Дуглас Макартур, за СССР — генерал Кузьма Деревянко, за США — адмирал Честер Нимиц, за Великобританию — адмирал Брюс Фрэзер. Также участие в этом приняли представители ряда других стран: Канады, Франции, Китая, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии.

Таким образом, в этот день закончилась самая крупная и кровопролитная в истории человечества война. Она продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945-го — и охватила территорию четырёх десятков стран и вовлекла 61 государство. Частью Второй мировой войны стала Великая Отечественная война, которая продолжалась с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го.

Нужно отметить, что в России такой праздник, как День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны, отмечается на следующий день, 3 сентября. Дело в том, что именно в эту дату советская пресса опубликовала обращение Иосифа Сталина к народу об окончании войны. Тогда же вышел указ об учреждении Дня победы над Японией.

Всемирный день бороды

2 августа отмечается Всемирный день бороды. Фото © Freepik / free-photo

2 сентября в России и других странах также отмечается такой необычный праздник, как Всемирный день бороды (World beard day). Рассказываем о нём: Это международный неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно в первую субботу сентября.

В 2023 году выпадает на 2 сентября.

Особых традиций его празднования не устоялись.

Как появился праздник Всемирный день бороды и когда, теперь уже не известно. Информации об этом нет даже в западных источниках, хотя именно оттуда он пришёл в Россию. Однако, учитывая тот факт, что в последнее время бороды вошли в моду, праздник этот пришёлся к месту. Бородачи устраивают парады, фотосессии, встречи по интересам.

Мужчины с зарождения цивилизации носили бороды. В разные века отношения к ним менялось: то это становилось прерогативой элиты, то было признаком низших слоёв населения. Вот и в нашей стране есть интересная дата: День бородача, отмечаемый 6 апреля в честь отмены Екатериной II в 1772 году указа Петра I от 1698 года о взимании пошлины за ношение бороды. Носить бороду или нет, сейчас каждый решает сам. По мнению некоторых мужчин, она даёт миллион очков к суровости образа. По мнению других, представители сильной половины человечества и не могут иначе: раз дано природой, бороду нужно носить, главное — сильно не увлекаться. Самую длинную мужскую бороду зарегистрировали в 1927 году: её длина превысила пять метров. Кстати, в России даже проводится чемпионат бород и усов.

Увы, у врачей не очень хорошие новости: борода уже не нужна как задуманная природой защита кожи охотников и рыболовов от внешнего воздействия. В результате она стала так называемой сеткой, ловящей бактерии и вирусы. Поэтому желающих быть бородачами мужчин призывают усиленно следить за гигиеной.

Приметы 2 сентября

Самойлов день

2 сентября Русская православная церковь чтит память библейского пророка Самуила. Согласно Первой книге Царств, его мать Анна долго не могла забеременеть и однажды так усердно молилась за это, что получила благословение от первосвященника Илия. Ребёнка назвали Самуилом, что толкуется как "услышал Бог", "выпрошенный у Бога". Едва сын окреп, Анна отвезла его в святилище в Силом, где он и провёл всю свою молодость. Самуил принял от Илии народ в смятении и неверии. Однако ему удалось укрепить дух людей и мудро править ими до преклонных лет. Умер Самуил на 88-м году от рождения и был погребён в Раме.

На Руси Самуила почитали как заступника мужчин. Говорили: "Самойло-пророк сам Бога о мужике молит". Поэтому Самойлов день считался мужским праздником. Главе семейства было принято с утра подавать новую рубаху, накрывать богатый стол, чтобы дать силы для тяжёлой работы на весь следующий год. А ещё Самуил считался покровителем обиженных и обездоленных, поэтому всегда старались помочь тем, кто нуждается. В этот день нельзя было ругаться, чтобы не навлечь невзгоды. А ещё не принято было в этот праздник стричься: считалось, что с отрезанными волосами уйдёт и добро.

Погодные приметы на 2 сентября

Много рябины — осень будет дождливой.

Уродились жёлуди — к мягкой зиме.

Журавли летят высоко — к тёплой осени.

Солнце садится в туман — к дождю.

Рябина уродилась — овса много будет.

Именинники 2 сентября

2 сентября именины у российского актёра Виктора Хориняка. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 2 сентября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Владимир

Иоанн (Иван)

Самуил

Феодор (Фёдор)

Виктор

Максим

Тимофей Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев