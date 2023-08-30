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30 августа, 06:33

В Подмосковье грузовик насмерть переехал мотоциклиста

Грузовик на скорости влетел в мотоциклиста в районе подмосковного Раменского. В Сети появилось видео момента инцидента.

Момент смертельной аварии с участием мотоциклиста в Подмосковье. Видео © t.me / zhukovskiy_ramenskoe

Трагедия произошла в понедельник, 28 августа, на Егорьевском шоссе. На кадрах видно, что водитель мотоцикла выехал с поворота на запрещающий сигнал светофора и в этот момент в него въехал грузовик. В итоге мотоциклист погиб на месте ДТП.

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Ранее Лайф писал, что на трассе в Свердловской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадало восемь человек, в том числе подросток.

Обложка ©

t.me / zhukovskiy_ramenskoe

Иван Косицын
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