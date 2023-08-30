В Подмосковье грузовик насмерть переехал мотоциклиста

Грузовик на скорости влетел в мотоциклиста в районе подмосковного Раменского. В Сети появилось видео момента инцидента.

Момент смертельной аварии с участием мотоциклиста в Подмосковье. Видео © t.me / zhukovskiy_ramenskoe

Трагедия произошла в понедельник, 28 августа, на Егорьевском шоссе. На кадрах видно, что водитель мотоцикла выехал с поворота на запрещающий сигнал светофора и в этот момент в него въехал грузовик. В итоге мотоциклист погиб на месте ДТП.