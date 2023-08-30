Обломки беспилотника нашли на берегу Витязевского лимана в Анапе
Обломки беспилотника нашли на берегу Витязевского лимана в Анапе. На них были передатчики видеосигнала с номерами, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, два обломка длиной около метра обнаружили возле курортного посёлка Витязево вечером 29 августа. Их увезли на экспертизу. В результате падения частей дрона повреждений и пострадавших нет.
А ранее сегодня ночью силы противоподводно-диверсионного обеспечения успешно отразили атаку украинских морских беспилотников в районе Севастопольской бухты. Губернатор города Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.
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