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30 августа, 07:20

Обломки беспилотника нашли на берегу Витязевского лимана в Анапе

Обломки беспилотника нашли на берегу Витязевского лимана в Анапе. На них были передатчики видеосигнала с номерами, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, два обломка длиной около метра обнаружили возле курортного посёлка Витязево вечером 29 августа. Их увезли на экспертизу. В результате падения частей дрона повреждений и пострадавших нет.

Лайф публикует кадры с места уничтожения дрона в Подмосковье

Лайф публикует кадры с места уничтожения дрона в Подмосковье

А ранее сегодня ночью силы противоподводно-диверсионного обеспечения успешно отразили атаку украинских морских беспилотников в районе Севастопольской бухты. Губернатор города Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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