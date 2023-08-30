Россиян предупредили о возможном дефиците доширака в магазинах

По данным телеграм-канала, дефицит доширака может быть связан с курсом рубля, нехваткой кадров на заводе и сокращением отгрузок. Источник отметил, что сейчас есть проблемы с рабочими на производстве. По его словам, большинство трудящихся — это мигранты из Средней Азии, которые массово увольняются и уезжают на заработки в другие страны, поскольку из-за падения рубля зарабатывать там им выгоднее. Информацию об этом подтверждает и сотрудник завода в Саратовской области, где производят лапшу. Он отметил, что из-за дефицита кадров отгружать продукцию успевают только крупным торговым сетям.