Учёные обнаружили неожиданную пользу для пожилых от секса

Секс способствует сохранению когнитивных способностей у пожилых людей. К такому выводу пришли социологи и исследователи сексуальности Шеннон Шен и Линда Уэйт, сообщает издание Everyday Health.

Во время эксперимента пенсионеры заполняли анкеты, где указывали частоту секса, состояние здоровья и образ жизни. После этого они проходили различные тесты на логику. В среднем результаты были выше у тех респондентов, кто мог похвастаться регулярной половой жизнью (один раз в неделю и чаще). При этом, как отметили учёные, на умственные возможности пенсионеров от 62 до 74 лет влияло не количество, а именно качество секса.

Исследователи пока не могут сказать, почему пожилые люди, которые ведут половую жизнь, лучше сохраняют когнитивные способности. Однако, по их мнению, достижение такого эффекта может быть обусловлено физиологическими или социальными причинами. Первая связана с выбросом эндорфинов и физическими нагрузками, а вторая — с необходимостью взаимодействовать и общаться во время интимной близости.