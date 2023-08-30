В России хотят снизить лимит беспошлинных онлайн-покупок
РБК: Правительство обсуждает снижение лимита беспошлинных покупок в Интернете
В правительстве вернулись к обсуждению идеи снижения лимита беспошлинных онлайн-покупок в зарубежных магазинах с действующих €1000 до €200. Об этом в среду, 30 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке интернет-торговли.
Действующий порог, считают авторы инициативы, мешает развитию отечественного производства. При этом в ФАС ещё не приняли окончательного решения, но представители придерживаются мнения о сохранении конкуренции и расширении товарного предложения. Тем более эксперты опасаются, что покупатели будут отказываться от приобретения желаемых товаров — им придётся платить за них больше.
Отметим, что к этой идее власти периодически возвращаются раз в несколько месяцев. В марте 2023 года дискуссия завершилась тем, что против инициативы выступили в Союзе потребителей. Общественники направили письмо вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой поддержать российского потребителя на фоне ухода иностранных брендов с рынков и отказаться от планов снизить порог беспошлинной торговли.