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30 августа, 09:23

В России хотят снизить лимит беспошлинных онлайн-покупок

РБК: Правительство обсуждает снижение лимита беспошлинных покупок в Интернете

В правительстве вернулись к обсуждению идеи снижения лимита беспошлинных онлайн-покупок в зарубежных магазинах с действующих €1000 до €200. Об этом в среду, 30 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке интернет-торговли.

Действующий порог, считают авторы инициативы, мешает развитию отечественного производства. При этом в ФАС ещё не приняли окончательного решения, но представители придерживаются мнения о сохранении конкуренции и расширении товарного предложения. Тем более эксперты опасаются, что покупатели будут отказываться от приобретения желаемых товаров — им придётся платить за них больше.

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Отметим, что к этой идее власти периодически возвращаются раз в несколько месяцев. В марте 2023 года дискуссия завершилась тем, что против инициативы выступили в Союзе потребителей. Общественники направили письмо вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой поддержать российского потребителя на фоне ухода иностранных брендов с рынков и отказаться от планов снизить порог беспошлинной торговли.

Обложка ©

Tim Gouw / Unsplash

Марина Калегина
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