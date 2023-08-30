Третий за сутки беспилотник сбили в Калужской области
Третий беспилотник сбили за сутки в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Обломки дрона упали в безлюдных местах, пострадавших и повреждений нет.
"Также сегодня днём на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит ещё один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населённых пунктов", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, минувшей ночью в Калужской области было уничтожено ещё два беспилотника: один сбит над территорией Сухиничского района, а второй попал в пустой резервуар для нефтепродуктов в Дзержинском районе.
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