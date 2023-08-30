Третий за сутки беспилотник сбили в Калужской области

Третий беспилотник сбили за сутки в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Обломки дрона упали в безлюдных местах, пострадавших и повреждений нет.

"Также сегодня днём на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит ещё один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населённых пунктов", — написал он в телеграм-канале.