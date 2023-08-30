Путин по телефону лично поздравил Лукашенко с днём рождения

Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Глава государства поздравил коллегу с днём рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днём рождения", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Там добавили, что лидер Союзного государства подтвердил обоюдный настрой на укрепление стратегического партнёрства.