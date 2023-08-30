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30 августа, 09:39

Путин по телефону лично поздравил Лукашенко с днём рождения

Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Глава государства поздравил коллегу с днём рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днём рождения", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Там добавили, что лидер Союзного государства подтвердил обоюдный настрой на укрепление стратегического партнёрства.

Лукашенко заявил, что Путин перед СВО просил "прикрыть его"

Лукашенко заявил, что Путин перед СВО просил "прикрыть его"

Как сообщал Лайф, ранее сегодня Владимир Путин также поздравил Александра Лукашенко в телеграмме. Президент РФ отметил там, что его коллега неустанно трудится на благо народа, проводит последовательную линию на развитие партнёрства с Россией.

Андрей Григорьев
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