Путин по телефону лично поздравил Лукашенко с днём рождения
Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Глава государства поздравил коллегу с днём рождения, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днём рождения", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Там добавили, что лидер Союзного государства подтвердил обоюдный настрой на укрепление стратегического партнёрства.
Как сообщал Лайф, ранее сегодня Владимир Путин также поздравил Александра Лукашенко в телеграмме. Президент РФ отметил там, что его коллега неустанно трудится на благо народа, проводит последовательную линию на развитие партнёрства с Россией.