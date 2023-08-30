Путин поздравил Лукашенко с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днём рождения. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он выразил уверенность, что Москва и Минск преодолеют любые трудности.

"От души поздравляю Вас с днём рождения... Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства", — говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что Лукашенко неустанно трудится на благо народа Белоруссии, а также проводит последовательную линию на развитие партнёрства с Россией. Он пожелал коллеге здоровья, успехов в госдеятельности, счастья и благополучия. Путин также добавил, что искренне дорожит установившимся между ним и Лукашенко взаимопониманием. Сегодня белорусскому лидеру исполняется 69 лет.