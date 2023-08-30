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30 августа, 06:29

Путин поздравил Лукашенко с днём рождения

Путин: Москва и Минск преодолеют любые трудности и нарастят сотрудничество

<p>Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/71723/photos/71954" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днём рождения. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он выразил уверенность, что Москва и Минск преодолеют любые трудности.

"От души поздравляю Вас с днём рождения... Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства", — говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что Лукашенко неустанно трудится на благо народа Белоруссии, а также проводит последовательную линию на развитие партнёрства с Россией. Он пожелал коллеге здоровья, успехов в госдеятельности, счастья и благополучия. Путин также добавил, что искренне дорожит установившимся между ним и Лукашенко взаимопониманием. Сегодня белорусскому лидеру исполняется 69 лет.

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А ранее Лукашенко выразил уверенность, что следующим президентом России будет Путин. По его словам, соперников у Владимира Владимировича в РФ нет в этом вопросе. Белорусский президент также заявил, что никто не сможет свергнуть Путина.

Светлана Оперук
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