"Чрезвычайно редкое явление": Учёный объяснил, почему грядущее суперлуние называют "голубым"

Полнолуние в ночь с 30 на 31 августа можно назвать "голубым суперлунием". Об этом редком астрономическом явлении рассказал в беседе с Лайфом кандидат физико-математических наук, заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов.

"В ночь с 30 на 31 августа такое очередное суперлуние совпадёт с голубой, 13-ой Луной. Вот и получится своего рода "голубое суперлуние", — подчеркнул эксперт.

Учёный объяснил, что термин "голубая Луна" не связан с цветом ночного светила, а происходит от устойчивого английского выражения "оnce in a blue moon" (однажды под голубой Луной), означающее чрезвычайно редкое явление. Обычно в году бывает только 12 полнолуний, но каждые 2,7 года появляется 13-е. Это связано с тем, что лунный месяц составляет лишь 29,5 дней. Поэтому в августе и получилось два полнолуния: первое было первого числа, а второе произойдёт в ночь на 31-е.

А суперлуния случаются чаще трёх-четырёх раз в год. По словам Курилова, Луна движется по эллиптической орбите и её расстояние до Земли постоянно изменяется в диапазоне от 356 тысяч километров до 406 тысяч километров. Когда наша планета и ночное светило сближаются до максимально маленького значения, это и называется суперлунием.

"Угловой размер ночного светила на небе при его удалении и сближении с Землёй меняется незначительно — в пределах 12%. Такое изменение практически незаметно для глаз. И всё же во время суперлуния Луна выглядит чуть ярче, чем обычно, особенно если наблюдать её вблизи горизонта", — отметил Курилов.

Хорошо будет видно "голубую Луну" в безоблачную погоду. Такое явление — отличный повод через бинокль или телескоп насладиться красотой спутника, изучить его известные массивы, моря и кратеры, заключил учёный.