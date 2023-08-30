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30 августа, 11:31

Названы пять видов страховки, о которых не знают многие россияне

Депутат Чаплин: Россияне могут застраховаться от увольнения и потери урожая

Страхование позволяет защититься от различных рисков, в том числе в сфере здравоохранения, финансовой. Не все россияне знают о целом ряде страховок, которые можно приобрести. О них читателям Лайфа рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

"Возможности страхования в России очень велики. Первое — страховая выплата при потере работы, если сотрудника вынужденно уволили: например, сокращён штат или ликвидирована компания. Второе — страховка для домашних питомцев. Ряд страховых компаний предлагают полис, куда включено посещение ветврачей, а также ответственность при порче чужого имущества вашим питомцем", — отметил он.

Подушка безопасности есть и для фермеров — они могут застраховать урожай от неблагоприятных природных явлений, болезней, вредителей и гибели. Кроме того, все россияне при наличии такой страховки могут получить выплату при укусе клеща. В этом случае также можно пройти лабораторные исследования и обратиться к врачу, причём не по ОМС, а даже в частной клинике.

"И пятое, что было особенно актуально в период распространения коронавируса, — страховка от невыезда за границу. Гражданам компенсируют путёвку и билеты, если поездка не состоялась или сократилась в случае отказа в визе, потери документов, болезни, досрочного возвращения из-за госпитализации", — заключил Чаплин.

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Ранее в Госдуме заявили, что у всех бюджетников через полгода изменится зарплата. Это связано с увеличением МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Ольга Годуненко
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