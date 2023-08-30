Политолог объяснил, кому Орбан пригрозил войной из-за газа

Заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что любые посягательства на инфраструктуру поставок российских энергоресурсов будут расцениваться как повод для войны, вероятно, было адресовано Евросоюзу. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член экспертного клуба "Дигория" политолог Евгений Кисляков.

По его оценке, заявление Орбана несёт эмоциональный характер, однако не является безосновательным. Как напомнил эксперт, на сегодняшний день Венгрия получает порядка 80% необходимого газа из России. В 2021 году Будапешт и "Газпром" подписали два долгосрочных контракта на поставку голубого топлива, каждый из них рассчитан на 15 лет.

"Орбан не уточнил, кому он отправил своё предупреждение, однако можно предположить, что такие заявления явно адресованы в адрес руководства Евросоюза, которое оказывает давление на Венгрию и страны Юго-Восточной Европы по поводу поставок российского газа по южному коридору", — отметил собеседник Лайфа.

Позиции самой Венгрии при этом сейчас достаточно уязвимы, ведь Орбану приходится маневрировать между решениями ЕС по Украине и сохранять хорошие отношения с Москвой. Однако, как подчеркнул Кисляков, газ — это лишь один из пунктов давления, по которому будет идти торг Будапешта и Брюсселя. Ещё одним из основных камней преткновения является председательство Венгрии в ЕС в первой половине 2024 года, чего не хотят допустить в Европарламенте.

"Поэтому заявления Орбана необходимо также рассматривать в комплексе всех причин и будущих событий. А резкая позиция по газовым поставкам — способ предотвратить возможные повреждения трубопроводов и сохранить стабильность в энергетике Венгрии", — резюмировал политолог.